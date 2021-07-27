Путин назвал повышение налогов в России временным

Глава РФ рассказал о том, что вопрос долго обсуждался кабмином.

Вопрос о налоговых изменениях долго обсуждали. Соответствующее заявление сделал глава государства, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года. Президент Владимир Путин заметил, что в федеральном правительстве длительный период времени обсуждался вопрос о внесении налоговых изменений в законодательство. Также тема поднималась в ходе работы в администрации Кремля. При этом чиновники рассчитывают, что уровень повышения налогов в РФ является временным явлением, так как в будущем такое бремя должно снижаться для улучшения благосостояния населения.

Да, вопрос очень острый. Будет ли это вечно - конечно, нет. Конечная цель - это снижение налогового времени в будущем. И правительство исходит из того, что будет вести дело именно к этому. Я на это тоже рассчитываю. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин добавил, что когда на территории страны повышаются налоги, сразу же у ряда категорий граждан появляется искушение уйти от их оплаты, однако властям нужно избавляться от такого подхода со стороны россиян. Эту проблему глава государства назвал актуальной и на сегодняшний день.

