Сегодня, 13:27
122
Путин рассказал, что иногда ездит без сопровождения ДПС

Глава РФ рассказал о своей любопытности во время поездок.

Владимир Путин рассказал, что иногда ездит без сопровождения ДПС. Соответствующее заявление сделал глава государства, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года. Президент  уточнил, что речь идет о поездках по различным районам столицы. Он заметил, что речь идет не о бесполезных поездках, так как он в реальности изучает обстановку и то, что происходит вокруг.

Иногда езжу без всякого сопровождения ДПС и так далее... И это не бесполезные поездки. И интересно даже из окна автомобиля посмотреть не только на трассу, по которой я езжу из загородной резиденции в Москву и назад, но и разные районы Москвы. 

Владимир Путин, президент РФ

Путин извинился перед женой погибшего бойца за нерасторопность чиновников.

Фото и видео: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025

