Археолог Александр Бутягин рассказал о возвращении к работе и научных экспедициях

Археолог подчеркнул, что обвинения в разрушении культурного слоя являются манипуляцией, так как научные исследования не могут рассматриваться как уничтожение археологического памятника.

Ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа Александр Бутягин поделился с "Петербургским дневником" подробностями своего возвращения к работе, научных экспедициях и книгах, написанных в польской тюрьме. По его словам, после освобождения он провел время весьма активно, сначала дав множество интервью прессе, а затем позволив себе несколько дней отдыха. Постепенно он начал возвращаться к работе, посетив научную конференцию в Керчи и встретившись с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским в Министерстве иностранных дел России.

Бутягин также рассказал о своих археологических исследованиях в Крыму, где он руководит экспедицией в античном городище Мирмекий с 1999 года. Он отметил, что работы проводились как до, так и после 2014 года с необходимыми разрешениями. Археолог подчеркнул, что обвинения в разрушении культурного слоя являются манипуляцией, так как научные исследования не могут рассматриваться как уничтожение археологического памятника.

Кроме того, он упомянул о своих находках, включая три монетных клада, среди которых 99 кизикинов — крупнейший клад монет данного типа, найденный археологами. В 2022 году экспедиция также обнаружила клад из 30 монет Александра Македонского.

Что касается его литературной деятельности, Бутягин сообщил, что в тюрьме написал несколько текстов, включая книгу "Древняя Греция в 50 предметах" и начал работу над рукописью "Рим в 50 предметах", которая на данный момент завершена на 40%.

На вопрос о том, как его встретили коллеги, он ответил, что был принят очень хорошо, хотя и получил замечание от директора за неосторожность. В заключение Бутягин отметил, что теперь будет с осторожностью относиться к поездкам в Европу из-за нового уголовного дела, заведенного против него Украиной.

Ранее мы сообщили о том, что археолог Бутягин направил средства на спасение жизней онкобольных.

Фото: ВКонтакте / Государственный Эрмитаж

