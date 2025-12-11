Пожар на Правобережном рынке ликвидировали спустя 15 часов

Из опасной зоны эвакуировали 100 человек.

В Невском районе к утру 11 декабря потушили пожар на Правобережном рынке. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Напомним, возгорание возникло накануне в 17:00 на улице Дыбенко. В двухэтажном здании полыхало на площади 1,5 тыс. "квадратов". Локализовали огонь к 19:22, работу продолжили по дополнительному номеру 1-БИС. Открытое горение было ликвидировано к 20:43.

В результате крупного пожара пострадал мужчина, его госпитализировали в больницу. Кроме того, обнаружили погибшего. Из опасной зоны эвакуировали 100 человек.

К ликвидации огня привлекали 96 спасателей и 26 единиц техники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Видео, фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу