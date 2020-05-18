  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Краснопутиловской горела трансформаторная подстанция
Сегодня, 8:12
67
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Краснопутиловской горела трансформаторная подстанция

0 0

К счастью, пострадавших нет.

В Кировском районе утром 10 декабря произошел пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании по адресу: Краснопутиловская улица, 27, поступило на пульт спасателей в 07:13. В трансформаторной подстанции полыхало на 1 "квадрате". Ликвидировали огонь в 07:47. 

К счастью, пострадавших нет. Тушили огонь 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. 

Ранее на Piter.TV: пожар в Гатчинском районе забрал жизни супругов. Причина трагедии – неисправность электропроводки. 

Фото: Piter.TV 

Теги: краснопутиловская улица, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии