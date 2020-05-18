На Краснопутиловской горела трансформаторная подстанция

В Кировском районе утром 10 декабря произошел пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.
Сообщение о возгорании по адресу: Краснопутиловская улица, 27, поступило на пульт спасателей в 07:13. В трансформаторной подстанции полыхало на 1 "квадрате". Ликвидировали огонь в 07:47.
К счастью, пострадавших нет. Тушили огонь 15 сотрудников МЧС и три единицы техники.
Ранее на Piter.TV: пожар в Гатчинском районе забрал жизни супругов. Причина трагедии – неисправность электропроводки.
