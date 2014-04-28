  1. Главная
Пожар в Гатчинском районе забрал жизни супругов
Сегодня, 10:29
Причина трагедии – неисправность электропроводки.

В Гатчинском районе следователи устанавливают обстоятельства смертельного пожара. Погибли супруги, сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти. 

На месте возгорания в СНТ "Бригантина-2" обнаружили тела 69-летнего мужчины и 60-летней женщины. Предварительная причина трагедии – неисправность электропроводки. 

Уже назначены судебные экспертизы, процессуальное решение примут по результатам доследственной проверки. 

Ранее мы рассказывали о том, что женщину госпитализировали после пожара на Краснопутиловской улице в Петербурге. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: гатчинский район, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар, Новости Ленинградской области,

