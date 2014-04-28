Пожар в Гатчинском районе забрал жизни супругов

В Гатчинском районе следователи устанавливают обстоятельства смертельного пожара. Погибли супруги, сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти.
На месте возгорания в СНТ "Бригантина-2" обнаружили тела 69-летнего мужчины и 60-летней женщины. Предварительная причина трагедии – неисправность электропроводки.
Уже назначены судебные экспертизы, процессуальное решение примут по результатам доследственной проверки.
