Пожар в Гатчинском районе забрал жизни супругов

Причина трагедии – неисправность электропроводки.

В Гатчинском районе следователи устанавливают обстоятельства смертельного пожара. Погибли супруги, сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти.

На месте возгорания в СНТ "Бригантина-2" обнаружили тела 69-летнего мужчины и 60-летней женщины. Предварительная причина трагедии – неисправность электропроводки.

Уже назначены судебные экспертизы, процессуальное решение примут по результатам доследственной проверки.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти