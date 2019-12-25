Женщину госпитализировали после пожара на Краснопутиловской

На кухне площадью 15 "квадратов" в однокомнатной квартире полыхала обстановка на 5 "квадратах".

В Московском районе вечером 7 декабря произошел пожар, в котором пострадала местная жительница. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на Краснопутиловской улице, 76к2, поступила на пульт спасателей вчера в 22:55. На кухне площадью 15 "квадратов" в однокомнатной квартире полыхала обстановка на 5 "квадратах". Потушили огонь в 23:23.

В результате травмы получила женщина, ее госпитализировали в больницу. К ликвидации пожара привлекали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком