Женщину госпитализировали после пожара на Краснопутиловской
Сегодня, 8:09
На кухне площадью 15 "квадратов" в однокомнатной квартире полыхала обстановка на 5 "квадратах".

В Московском районе вечером 7 декабря произошел пожар, в котором пострадала местная жительница. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании на Краснопутиловской улице, 76к2, поступила на пульт спасателей вчера в 22:55. На кухне площадью 15 "квадратов" в однокомнатной квартире полыхала обстановка на 5 "квадратах". Потушили огонь в 23:23. 

В результате травмы получила женщина, ее госпитализировали в больницу. К ликвидации пожара привлекали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. 

Ранее на Piter.TV: ночной пожар на крыше ТРК "Континент" тушили почти 30 человек. 

Фото: Telegram / Петербург с огоньком 

Теги: краснопутиловская улица, пожар
