  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ночной пожар на крыше ТРК "Континент" тушили почти 30 человек
Сегодня, 10:13
38
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Ночной пожар на крыше ТРК "Континент" тушили почти 30 человек

0 0

Пострадавших в результате происшествия не зафиксировано.

В ночь на среду, 3 декабря, около 2:00, в ТРК "Континент", расположенном на проспекте Стачек в Петербурге, произошло возгорание блока кондиционера, установленного на кровле здания. Площадь пожара составила около 4 кв.м. Информацию о происшествии сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Спасателям потребовалось чуть менее часа, чтобы ликвидировать пламя. Пострадавших в результате происшествия не зафиксировано.

С огнем борлись 5 единиц техники и 28 человек личного состава.

Ранее мы сообщили о том, что в "однушке" на Народной загорелась стиральная машина.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии