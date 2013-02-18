Ночной пожар на крыше ТРК "Континент" тушили почти 30 человек

Пострадавших в результате происшествия не зафиксировано.

В ночь на среду, 3 декабря, около 2:00, в ТРК "Континент", расположенном на проспекте Стачек в Петербурге, произошло возгорание блока кондиционера, установленного на кровле здания. Площадь пожара составила около 4 кв.м. Информацию о происшествии сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Спасателям потребовалось чуть менее часа, чтобы ликвидировать пламя. Пострадавших в результате происшествия не зафиксировано.

С огнем борлись 5 единиц техники и 28 человек личного состава.

Ранее мы сообщили о том, что в "однушке" на Народной загорелась стиральная машина.

Фото: Piter.TV