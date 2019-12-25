В "однушке" на Народной загорелась стиральная машина

Сотрудники экстренных служб сообщили, что пожар был потушен до их приезда на место происшествия.

Во вторник, 2 декабря, в 12:05, поступила информация о возгорании на Народной улице, дом 78, в Невском районе. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Горела стиральная машина в однокомнатной квартире общей площадью 34 кв.м. Сотрудники экстренных служб сообщили, что пожар был потушен до их приезда на место происшествия.

Пострадавших в результате инцидента нет. На случай непредвиденных обстоятельств от МЧС к месту происшествия были направлены 3 единицы спецтехники и 15 спасателей.

Ранее мы сообщили о том, что на Екатерининском проспекте горел белый Mercedes. К счастью, никто не пострадал. Причина возникновения пожара пока выясняется компетентными органами.

Фото: Piter.TV