На Екатерининском проспекте горел белый Mercedes

Салон автомобиля полностью уничтожен огнём.

В Красногвардейском районе Петербурга произошло возгорание в автомобиле марки Mercedes белого цвета. Инцидент случился ранним утром, примерно в 5:00, на Екатерининском проспекте. Сообщение поступило в пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Пожарные подразделения оперативно прибыли на место происшествия и менее чем через полчаса справились с огнем. Однако пламя серьезно повредило транспортное средство — салон автомобиля полностью уничтожен огнём. После ликвидации возгорания машину увезли с места происшествия на эвакуаторе.

К счастью, никто не пострадал. Причина возникновения пожара пока выясняется компетентными органами.

Ранее мы сообщили о том, что спасатели тушили пожар в двухэтажном здании на Санкт-Петербургском шоссе.По данным огнеборцев, очаг пожара находился в небольшом помещении двухэтажного сооружения площадью 30 кв.м., где вспыхнула внутренняя отделка и мебель. Огонь успел распространиться на 5 кв.м.

Фото: Piter.TV