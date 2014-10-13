  1. Главная
Спасатели тушили пожар в двухэтажном здании на Санкт-Петербургском шоссе
Сегодня, 14:48
155
Всего силами 15 спасателей и 3 единиц пожарной техники чрезвычайное происшествие было окончательно локализовано и ликвидировано в 13:32.

В пятницу, 28 ноября, в Петродворцовом районе Петербурга произошёл пожар. Сообщение о происшествии в доме 221 корпус 2 по Санкт-Петербургскому шоссе поступило на пульт дежурного в 12:58, пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ.

По данным огнеборцев, очаг пожара находился в небольшом помещении двухэтажного сооружения площадью 30 кв.м., где вспыхнула внутренняя отделка и мебель. Огонь успел распространиться на 5 кв.м.

Всего силами 15 спасателей и 3 единиц пожарной техники чрезвычайное происшествие было окончательно локализовано и ликвидировано в 13:32. Благодаря быстрой реакции пожарных пострадавших в данном инциденте не оказалось.

Ранее мы сообщили о том, что из-за квартирного пожара на Бухарестской были эвакуированы 15 жильцов. К ликвидации пожара привлекали 15 спасателей и три единицы техники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Фото: Piter.TV

