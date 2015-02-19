  1. Главная
Из-за квартирного пожара на Бухарестской были эвакуированы 15 жильцов
Сегодня, 9:41
В комнате площадью 15 "квадратов" полыхала обстановка на 2 "квадратах".

Во Фрунзенском районе утром 28 ноября произошел пожар. Как сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу, информация о возгорании на Бухарестской улице, 31к2, поступила спасателям в 08:50. 

В комнате площадью 15 "квадратов" в двухкомнатной квартире полыхала обстановка на 2 "квадратах". Потушили огонь к 09:15. Из опасной зоны были эвакуированы 15 жильцов, пострадавших нет. 

К ликвидации пожара привлекали 15 спасателей и три единицы техники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция установила предполагаемого поджигателя мастерской художника на Петроградке. Пожар мужчина потушил самостоятельно. 

Фото: Piter.TV 

