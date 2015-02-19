Из-за квартирного пожара на Бухарестской были эвакуированы 15 жильцов

В комнате площадью 15 "квадратов" полыхала обстановка на 2 "квадратах".

Во Фрунзенском районе утром 28 ноября произошел пожар. Как сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу, информация о возгорании на Бухарестской улице, 31к2, поступила спасателям в 08:50.

В комнате площадью 15 "квадратов" в двухкомнатной квартире полыхала обстановка на 2 "квадратах". Потушили огонь к 09:15. Из опасной зоны были эвакуированы 15 жильцов, пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекали 15 спасателей и три единицы техники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: Piter.TV