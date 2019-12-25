  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полиция установила предполагаемого поджигателя мастерской художника на Петроградке
Сегодня, 9:30
113
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Полиция установила предполагаемого поджигателя мастерской художника на Петроградке

0 0

Пожар художник потушил самостоятельно, у него частично пострадала рука.

В Петербурге задержан предполагаемый поджигатель мастерской художника Нельсона Искандаряна на улице Полозова в Петроградском районе. Об этом пишет "Фонтанка" 28 ноября. 

Напомним, полицейские в ночь с 26 на 27 ноября установили, что злоумышленник подожег деревянную пристройку, которая ведет ко входу в мастерскую 66-летнего мужчины. Пожар художник потушил самостоятельно, у него частично пострадала рука. Сумма ущерба устанавливается. 

Ранее на Piter.TV: перед судом предстанет курильщица, из-за которой загорелась лестничная клетка на Верности. Были уничтожены дверь одной из квартир, велосипед, самокат и коляска. 

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Теги: петроградский район, поджог
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии