Перед судом предстанет курильщица, из-за которой загорелась лестничная клетка на Верности

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летней женщины, которой вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 24 ноября.

Ночью 30 мая нетрезвая обвиняемая, находясь в подъезде дома на улице Верности, бросила окурок на лестничной площадке. Сигарета упала рядом с коляской, в результате начался пожар. Были уничтожены дверь одной из квартир, велосипед, самокат и коляска, также повредилось общедомовое имущество. Общий ущерб составил порядка 93 тыс. рублей. Фигурантка признала вину.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV