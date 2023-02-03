  1. Главная
Перед судом предстанет курильщица, из-за которой загорелась лестничная клетка на Верности
Сегодня, 12:28
Были уничтожены дверь одной из квартир, велосипед, самокат и коляска, также повредилось общедомовое имущество.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летней женщины, которой вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 24 ноября. 

Ночью 30 мая нетрезвая обвиняемая, находясь в подъезде дома на улице Верности, бросила окурок на лестничной площадке. Сигарета упала рядом с коляской, в результате начался пожар. Были уничтожены дверь одной из квартир, велосипед, самокат и коляска, также повредилось общедомовое имущество. Общий ущерб составил порядка 93 тыс. рублей. Фигурантка признала вину. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что при пожаре на Сиреневом бульваре эвакуировали 13 человек, пострадал мужчина. 

Фото: Piter.TV 

