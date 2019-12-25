При пожаре на Сиреневом бульваре эвакуировали 13 человек, пострадал мужчина

В "трешке" полыхала обстановка на 3 "квадратах".

В Выборгском районе накануне вечером произошел квартирный пожар, в котором пострадал человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании по адресу: Сиреневый бульвар, 8к1, поступило спасателям 23 ноября в 21:01. В "трешке" полыхала обстановка на 3 "квадратах". К 21:35 огонь потушили.

Из опасной зоны были эвакуированы 13 жильцов, также травмы получил мужчина. Его госпитализировали в больницу. К ликвидации пожара привлекали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Фото: Piter.TV