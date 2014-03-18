Пожар разгорелся в ТЦ "Кубатура" на улице Фучика

Информация о возгорании поступила спасателям в 10:13.

Во Фрунзенском районе утром 21 ноября произошел пожар. Как сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу, никто не пострадал.

Информация о возгорании в торговом комплексе "Кубатура" на улице Фучика, 9, поступила спасателям в 10:13. Там полыхала обстановка на площади 1 "квадрата". В 10:35 огонь потушили.

К ликвидации пожара привлекали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства происшествия устанавливают дознаватели.

Ранее мы рассказывали о том, что Rolls-Royce сгорел в Вытегорском переулке. Огонь охватил моторный отсек и салон элитного транспортного средства. Пострадавших нет.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер