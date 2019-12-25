Rolls-Royce сгорел в Вытегорском переулке

Заявка о происшествии поступила сотрудникам экстренных служб в 01:11.

В ночь на 21 ноября в произошел пожар в салоне автомобиля премиум-класса возле дома №1 в Вытегорском переулке. О происшествии сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Заявка о происшествии поступила сотрудникам экстренных служб в 01:11. Согласно полученной информации, огонь охватил моторный отсек и салон элитного транспортного средства марки Rolls-Royce. Полностью ликвидировать пламя удалось к 02:21 утра.

В тушении возгорания были задействованы две единицы специальной пожарной техники и десять спасателей. Пострадавших в результате происшествия нет.

Фото: Правительство Петербурга