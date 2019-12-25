На Приморском шоссе полыхало двухэтажное здание

Потерпевших и пострадавших в результате происшествия зарегистрировано не было.

Утром 20 ноября в 08:32 спасателям поступило сообщение о пожаре в Приморском районе по адресу: Приморское шоссе, д. 152. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу и Ленобласти.

Возгоранию подверглось помещение второго этажа двухэтажного строения, площадь пожара составила 10 кв.м. Пожар был полностью ликвидирован сотрудниками ведомства в 09:45.

Потерпевших и пострадавших в результате происшествия зарегистрировано не было.

Ранее мы сообщили о том, что в Зеленогорске загорелся металлический вагончик. Для тушения были задействованы 2 подразделения пожарной охраны и 1- сотрудников МЧС.

Фото: Piter.TV