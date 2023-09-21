В Зеленогорске загорелся металлический вагончик

Данные о жертвах или пострадавших отсутствуют.

Сообщение о возгорании было получено 18 ноября в 23:10 по адресу: Зеленогорск, улица Бассейная, дом №14. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Горел металлический вагончик площадью 10 кв.м. Пожар был успешно потушен сотрудниками экстренных служб в 23:27. Данные о жертвах или пострадавших отсутствуют.

Для тушения были задействованы 2 подразделения пожарной охраны и 1- сотрудников МЧС.

Фото: Piter.TV