  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Зеленогорске загорелся металлический вагончик
Сегодня, 8:44
118
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Зеленогорске загорелся металлический вагончик

0 0

Данные о жертвах или пострадавших отсутствуют.

Сообщение о возгорании было получено 18 ноября в 23:10 по адресу: Зеленогорск, улица Бассейная, дом №14. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу. 

Горел металлический вагончик площадью 10 кв.м.  Пожар был успешно потушен сотрудниками экстренных служб в 23:27. Данные о жертвах или пострадавших отсутствуют.

Для тушения были задействованы 2 подразделения пожарной охраны и 1- сотрудников МЧС.

Ранее мы сообщили о том, что пожар разгорелся в "трешке" на Суздальском проспекте.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии