В Зеленогорске загорелся металлический вагончик

Сообщение о возгорании было получено 18 ноября в 23:10 по адресу: Зеленогорск, улица Бассейная, дом №14. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.
Горел металлический вагончик площадью 10 кв.м. Пожар был успешно потушен сотрудниками экстренных служб в 23:27. Данные о жертвах или пострадавших отсутствуют.
Для тушения были задействованы 2 подразделения пожарной охраны и 1- сотрудников МЧС.
Фото: Piter.TV
