Пожар разгорелся в "трешке" на Суздальском проспекте

Сообщение о возгорании, произошедшем в ночь на 17 ноября в 01:02, поступило от жителей дома №95 на Суздальском проспекте в Калининском районе. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ.

По прибытии пожарных было установлено, что огонь охватил обстановку квартиры на площадью 11 кв. м. Спустя всего 21 минуту пожар был успешно потушен. Информация о жертвах и пострадавших отсутствует.

Для оперативного реагирования были задействованы 3 единицы специализированной техники и 15 сотрудников МЧС.

Фото: Piter.TV