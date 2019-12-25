Огонь охватил ангар площадью 360 "квадратов" на Энергетиков

Как уточнили в МЧС, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Ночью примерно в 2:04 в Красногвардейском районе произошел пожар, площадь которого составила приблизительно 400 кв.м. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Спасателям поступил сигнал о возгорании ангара площадью 360 "квадратов", расположенного по адресу: проспект Энергетиков, дом №17. Сообщается, что огонь стремительно распространился по помещению, охватив всю постройку.

Сотрудники пожарной охраны оперативно прибыли на место происшествия и в течение часа вели борьбу с огнём. К 03:12 пожар был успешно потушен. Как уточнили в МЧС, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Для ликвидации возгорания привлекалось 15 спасателей и 3 единицы специальной техники.

Фото: Piter.TV