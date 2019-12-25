Пожар из-за оставленного на зарядке телефона вспыхнул в квартире в Гатчине

Пострадавших в происшествии нет.

Согласно сообщению пресс-службы ГУ МЧС РФ, причиной возгорания квартиры на пятом этаже стало короткое замыкание заряжавшегося без присмотра мобильного устройства.

Огонь быстро распространился внутри помещения, потребовав срочных мер реагирования. Благодаря оперативной работе спасательных подразделений, жильцы были своевременно эвакуированы: всего эвакуировали 25 человек, двоих дополнительно извлекли из опасной зоны.

Ранее мы сообщили о том, что за праздничные дни в Петербурге и Ленобласти произошло три крупных пожара. Погибли девять человек.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленинградской области