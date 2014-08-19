За праздничные дни в Петербурге и Ленобласти произошло три крупных пожара. Погибли девять человек

Эксперты предполагают, что большинство случаев связано с нарушением норм пожарной безопасности, устаревшим электрооборудованием или проблемами с отопительными системами.

Крупный пожар произошёл утром 4 ноября в садовом некоммерческом товариществе "Ржевка-1" в Красногвардейском районе Петербурга. Огонь унёс жизни трёх членов одной семьи: 3-летнюю девочку, 6-летнего мальчика и их мать, женщине было 36 лет. Об этом и других происшествиях пишет "Петербургский дневник".

Спасателям удалось справиться с огнем лишь спустя несколько часов. Пламя уничтожило двухэтажный жилой дом, баню, хозяйственные постройки и три машины. Предположительно, причиной бедствия стала печь.

Администрация района оперативно отреагировала на событие. Глава местной администрации Андрей Хорт лично контролирует ситуацию и пообещал оказать семье погибшего мужа всестороннюю поддержку, включая временное проживание в гостинице.

Этот случай не единственный за прошедшие дни. Накануне в Ленинградской области произошло сразу две аналогичных трагедии. В посёлке Гостилицы Ломоносовского района загорелся деревянный дом, погибли трое человек: отец и двое его детей — девочка 13 лет и мальчик 9 лет. В другом поселении, СНТ "Строитель" Лужского района, огонь разрушил ещё один дом, оставив без жизни женщину и двух её малолетних сыновей.

Эксперты предполагают, что большинство случаев связано с нарушением норм пожарной безопасности, устаревшим электрооборудованием или проблемами с отопительными системами. Председатель общественной организации "За безопасность" Дмитрий Курдесов призвал жителей внимательнее относиться к исправности электроприборов и газовых устройств, регулярно обращаться к специалистам для профилактического осмотра и обслуживания жилья. Особенно внимательными надо быть владельцам старых построек. Помните, пренебрежение правилами обращения с бытовыми устройствами может привести к катастрофическим последствиям, подчеркнул эксперт.

По каждому случаюпожара возбуждены уголовные дела.

Фото: Telegram / Андрей Алексеевич Хорт