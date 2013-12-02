Женщина и двое детей погибли в пожаре под Петербургом

Прокуратура проводит проверку, возбуждено уголовное дело.

В Лужском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело после обнаружения тел 45-летней женщины и двух детей 5 и 12 лет в сгоревшем жилом доме на территории СНТ "Строитель". Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета региона.

Лужская городская прокуратура организовала проверку по факту возгорания и гибели людей. По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при топке печи или аварийное состояние электропроводки. В настоящее время причины возгорания устанавливаются. В ходе проверки прокуратура даст оценку всем обстоятельствам произошедшего.

Следственными органами назначены судебно-медицинские, пожаротехнические и иные экспертизы. По данным источника 78.ru, погибла женщина и двое детей её подруги. Следователи проводят допросы очевидцев и другие следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.

Фото: Telegram / Прокуратура Ленинградской области