В Петербурге рабочий устроил пожар после попытки пожарить шашлык дома

Шашлык на обед обернулся пожаром в элитном доме у Финского залива.

В Санкт-Петербурге произошел пожар в элитном жилом комплексе на 1-й линии Финского залива. Как сообщили в городских экстренных службах, возгорание произошло после того, как строитель, проводивший ремонт в одной из квартир, решил приготовить шашлык прямо в помещении.

По предварительным данным, мужчина разжег огонь и уснул. Вскоре соседи заметили густой дым, выходящий из окон, и вызвали пожарных. Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали возгорание, однако дым распространился по подъезду и закоптил квартиру этажом выше.

По информации Mash на Мойке, повреждения получила квартира автоблогера Димы Гордея. На кадрах с места происшествия видно, что окна его жилья покрыты слоем копоти.

Сведения о состоянии рабочего уточняются. Проверку по факту инцидента проводят пожарные дознаватели.

В "двушке" на Римского-Корсакова вспыхнул пожар. Пострадал мужчина.

Фото: Piter.TV