В ЕИРЦ Петербурга объяснили причины возникновения ошибки в начислениях за ЖКУ

На пресс-конференции "Интерфакса", посвящённой вопросам начисления ЖКУ в Петербурге, генеральный директор Единого информационно-расчётного центра (ЕИРЦ СПб) Денис Шабарин сообщил, что ошибки в начислениях чаще всего связаны с некорректно поданными показаниями приборов учёта.

Он пояснил, что сама система расчётов работает без сбоев, а неточности обычно носят разовый характер и возникают на этапе передачи данных. Например, если обслуживающая организация предоставит ошибочные сведения с общедомового прибора учёта, то начисления за тепло для всего дома могут оказаться завышенными или заниженными. При этом Шабарин подчеркнул, что в расчётах не участвует человеческий фактор, поскольку "машина не может ошибиться, она не человек".

Кроме того, руководитель ЕИРЦ рассказал о работе с обращениями граждан. По его словам, ежемесячно колл-центр организации обрабатывает около 125 тысяч звонков. В пиковые моменты на линии одновременно работают до 300 операторов. Помимо этого, жители города обращаются за разъяснениями и в 65 офисов очного приёма, где ежедневно трудятся порядка 550 специалистов, обрабатывая около 40 тысяч обращений в месяц.

Шабарин также назвал самые популярные темы обращений. Чаще всего петербуржцы интересуются вводом в эксплуатацию индивидуальных приборов учёта. На втором месте по популярности — вопросы, связанные с изменением данных собственника (например, фамилии). Замыкают тройку лидеров обращения, касающиеся непосредственно расчёта за жилищно-коммунальные услуги.

