ЕИРЦ ЛО запустил новые онлайн-функции для оплаты ЖКУ

Жителям Ленинградской области стал доступен полный комплекс онлайн-услуг ЕИРЦ ЛО для управления жилищно-коммунальными платежами. Теперь все операции можно совершать дистанционно через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении.

Сервис позволяет просматривать информацию по лицевым счетам, получать и оплачивать электронные квитанции, а также отслеживать историю платежей. Пользователи могут заказывать справки, передавать показания приборов учёта и получать напоминания о необходимости внести оплату дважды в месяц.

Кроме того, в личном кабинете доступны данные о тарифах, расчётах и сроках поверки счётчиков. Для решения индивидуальных вопросов предусмотрена возможность подачи электронных обращений и заявлений.

