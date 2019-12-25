В четырех районах Ленобласти запустили шесть новых модульных станций

Современные системы водоподготовки и очистки сточных вод значительно улучшили качество водоснабжения и водоотведения для 7500 человек.

В Ленинградской области были введены в эксплуатацию шесть новых модульных станций, которые занимаются подготовкой питьевой воды и очисткой сточных вод в Выборгском, Приозерском, Всеволожском и Лужском районах. Об этом информирует пресс-служба администрации региона.

Председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев отметил, что это не просто технологические объекты, а изменения, которые положительно сказываются на жизни тысяч семей. Он подчеркнул, что такие вложения сразу ощущаются на бытовом уровне. Современные системы водоподготовки и очистки сточных вод значительно улучшили качество водоснабжения и водоотведения для 7500 человек. Общий объем финансирования из областного бюджета составил 639,3 миллиона рублей. Беляев также добавил, что власти региона последовательно решают задачу, поставленную губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, по повышению качества жизни в населенных пунктах.

Чистая питьевая вода теперь доступна в следующих населенных пунктах:

Рощино (Выборгский район) с мощностью 400 куб. м/сутки.

Петровское (Приозерский район) с мощностью 90 куб. м/сутки.

Современные системы очистки сточных вод были запущены в четырех поселках:

Семиозерье (Выборгский район) — 500 куб. м/сутки.

Осельки (Всеволожский район) — 400 куб. м/сутки.

Пехенец (Лужский район) — 150 куб. м/сутки.

Понтонное (Приозерский район) — 150 куб. м/сутки.

Работы были выполнены в рамках региональной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфрастуктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области", направленной на достижение целей национального проекта "Инфраструктура для жизни".

