Дрозденко призвал школы Ленобласти не медлить с переходом на карту "Школа 47"

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко потребовал ускорить внедрение единой карты "Школа 47" в образовательных учреждениях региона. Несмотря на то, что документ, совмещающий функции пропуска, проездного и электронного кошелька для оплаты обедов, уже оформили более 3,3 тысячи человек, проект реализуется недостаточно активно.

По словам главы региона, на данный момент к системе подключено слишком мало школ. Чтобы исправить ситуацию, Александр Дрозденко поручил профильному комитету и главам муниципалитетов выяснить причины отказа у директоров учебных заведений. Кроме того, планируется организовать серию обучающих семинаров и наладить работу по созданию необходимых профилей.

Губернатор подчеркнул практическую пользу нововведения, отметив, что карта избавляет детей от необходимости стоять в очередях, искать наличные на обед или проезд в автобусе.

