Ленобласть одобрила проект выставочного павильона на "Дороге жизни"

Генеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова одобрила концепцию проекта "Дороги истории и современности Ленинградской области". Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, уточнив, что обсуждение состоялось на выставке "Иннопром" в Узбекистане, пишет spb.aif.ru.

В рамках реализации проекта в Рощино на "Дороге жизни" уже оформлен земельный участок под строительство павильона площадью 2500 кв. м. В этом здании разместится филиал Национального центра "Россия", где будет создано современное интерактивное выставочное пространство, ориентированное в первую очередь на молодежную аудиторию.

По словам губернатора, экспозиция объединит в единой концепции исторические маршруты страны, транспортные символы прошлого и цифровые технологии будущего. В качестве креативной идеи был упомянут концепт "Кибердеревня".

Проект будет реализован на средства регионального бюджета. Запланировано открытие в две очереди, а полное завершение работ намечено на лето 2027 года — к 100-летию Ленинградской области.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко