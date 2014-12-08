У памятника природы "Каньон реки Лава" в Ленобласти создали охранную зону

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о создании новой охранной зоны вокруг памятника природы "Каньон реки Лава". Это место представляет собой уникальный природный объект, где равнинная река превращается в горный поток, обнажая кембрийские отложения возрастом 540 миллионов лет.

Создание этой зоны — часть масштабной программы по формированию в регионе 23 охранных территорий, что соответствует числу памятников природы и природных парков Ленобласти. Новая зона стала уже пятнадцатой по счету. Главная цель таких мер — реальная защита уникальных природных ландшафтов от негативного воздействия человека. На этих территориях вводится строгий запрет на новое строительство, сплошные рубки леса и захламление территории.

Внедрение охранных зон, создание новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и обустройство экотроп осуществляется в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие". Эти меры направлены на то, чтобы создать в Ленинградской области условия для цивилизованного экотуризма. Жители и гости региона смогут приезжать, любоваться природой и получать удовольствие от отдыха, не нанося при этом вреда окружающей среде.

