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В Приозерске произошло ДТП с участием Ford Mustang и Nissan
Сегодня, 13:29
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В Приозерске произошло ДТП с участием Ford Mustang и Nissan

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На место происшествия оперативно выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда. 

В понедельник, 8 июня, на автодороге в городе Приозерск Ленинградской области столкнулись два легковых автомобиля — Ford Mustang и Nissan. Об этом сообщили в Telegram-канале Аварийно-спасательной службы региона.

На место происшествия оперативно выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда.м Основной задачей спасателей на месте аварии стало обеспечение безопасности: они провели отключение аккумуляторных батарей обоих автомобилей для предотвращения возгорания.

По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет.

Ранее мы сообщили о том, что в Лисьем Носу женщина за рулём Geely съехала в кювет и насмерть сбила велосипедиста.

Фото: Telegram / Аварийно-спасиательная служба ЛО

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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