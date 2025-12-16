В Приозерске произошло ДТП с участием Ford Mustang и Nissan

В понедельник, 8 июня, на автодороге в городе Приозерск Ленинградской области столкнулись два легковых автомобиля — Ford Mustang и Nissan. Об этом сообщили в Telegram-канале Аварийно-спасательной службы региона.
На место происшествия оперативно выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда.м Основной задачей спасателей на месте аварии стало обеспечение безопасности: они провели отключение аккумуляторных батарей обоих автомобилей для предотвращения возгорания.
По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет.
Ранее мы сообщили о том, что в Лисьем Носу женщина за рулём Geely съехала в кювет и насмерть сбила велосипедиста.
Фото: Telegram / Аварийно-спасиательная служба ЛО
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