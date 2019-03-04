Джей Ди Вэнс рассказал о том, что следует обновить требования для госпомощи населению.

Среди получателей продовольственной помощи на территории США все еще числятся 186 тысяч умерших людей. С таким заявлением перед аудиторией в Де-Мойне штата Айова выступил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Иностранный чиновник из вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе раскрыл подробности по реализации государственной программы SNAP (Программа дополнительной продовольственной помощи). В частности, сейчас среди получателей социальных пособий числятся владельцы элитных автомобилей марки Lamborghini. Чиновник в Белом доме уверен, что 95 процентов населения страны согласятся с тем, что если человек является достаточно зажиточным для покупки дорогостоящей иномарки Lamborghini, то не должен получать от властей пособие.

Я знаю, что лживые СМИ на основе моей речи сделают громкие заголовки о том, что Джей Ди Вэнс предлагает отнимать продовольственные талоны. Я действительно считаю, что нам следует отнимать продовольственные талоны у мертвых людей, в этом я виновен. Джей Ди Вэнс, вице-президент США

В начале апреля американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Вэнс будет отвечать за борьбу с мошенничеством в США.

