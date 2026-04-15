Вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе не стоит спонсировать региональный конфликт на украинской территории. С таким заявлением перед аудиторией Университета Джорджии на мероприятии Turning Point USA выступил вице-президент сраны Джей Ди Вэнс. Иностранный чиновник из Белого дома пояснил, что одним из успехов в работе считает решение власте по прекращению закупок и поставок оружия для киевского режима. Больше всего Джей Ди Вэнс в работе гордится именно этим событием.

Я говорил, что нам следует прекратить финансирование войны на Украине. И я по-прежнему так считаю. Джей Ди Вэнс, вице-президент США

Напомним, что в феврале 2026 года лидер Белого дома сообщил, что Вашингтон больше не передает Киеву вооружения за счет американских средств, а продает странам-членам НАТО, которые затем отправляют их украинским партнерам. Позднее Дональд Трамп заявил общественности о том, вовсе не стал бы оказывать помощь режиму Владимира Зеленского, если бы был президентом США вместо бывшего американского главы-демократа Джо Байдена.

Вэнс: США требуют от Ирана отказаться от возможности обогащения урана.

