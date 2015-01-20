Вэнс: США требуют от Ирана отказаться от возможности обогащения урана

Джей Ди Вэнс назвал "красные линии" для Вашингтона в диалоге с Ираном.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе требует от Исламской Республики на Ближнем Востоке отказаться от возможности обогащать уран. С таким заявлением в эфире местного телеканала Fox News выступил вице-президент сраны Джей Ди Вэнс. Иностранный чиновник из Белого дома пояснил прессе, что власти готовы идти на уступки иранскому руководству по ряду вопросов. Однако не могут проявить никакой гибкости по аспекту хранения в стране обогащенного ядерного топлива или самого процесса обогащения урана.

Одно дело для иранцев сказать, что они не собираются обладать ядерным оружием. Другое дело для нас создать механизм, обеспечивающий, что этого не произойдет. Безусловно, частью этого является гарантирование того, что у них нет возможности обогащать уран. Джей Ди Вэнс, вице-президент США

Вице-презиент США отмечает, что именно в этих двух аспектах к текущему моменту иранские дипломаты продемонстрировали некоторый прогресс. Общение между делегациями велось с хорошими знаками для Вашингтона, но при этом пока что стороны не смогли продвинуться достаточно.

Вэнс рассказал, от чего зависят перспективы дальнейших переговоров США и Ирана.

