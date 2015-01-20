Вэнс рассказал, от чего зависят перспективы дальнейших переговоров США и Ирана

В США рассказали о недостаточных успехах на дипломатическом треке.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс утверждает, что перспективы дальнейших переговоров между иранскими и американскими делегатами зависят от Тегерана. С таким заявлением иностранный политик из вашингтонской администрации при президенте-респукбликанце Дональде Трампе выступил эфире местного телеканала Fox News.

Думаю, в фундаментальном плане этот вопрос лучше всего задавать иранцам, поскольку мяч действительно находится на их стороне. Джей Ди Вэнс, вице-президент США

Напомним, что 11 апреля Иран и США провели друг с другом несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер местного парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую - Джей Ди Вэнс. Позже власти в Тегеране и Вашингтоне уточнили, что сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования ближневосточного конфликта из-за ряда противоречий.

Вэнс утверждает, что США достигли своих целей в Иране.

Фото и видео: YouTube / Fox News