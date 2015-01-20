Вэнс рассказал, от чего зависят перспективы дальнейших переговоров США и Ирана

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс утверждает, что перспективы дальнейших переговоров между иранскими и американскими делегатами зависят от Тегерана. С таким заявлением иностранный политик из вашингтонской администрации при президенте-респукбликанце Дональде Трампе выступил эфире местного телеканала Fox News.
Думаю, в фундаментальном плане этот вопрос лучше всего задавать иранцам, поскольку мяч действительно находится на их стороне.
Джей Ди Вэнс, вице-президент США
Напомним, что 11 апреля Иран и США провели друг с другом несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер местного парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую - Джей Ди Вэнс. Позже власти в Тегеране и Вашингтоне уточнили, что сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования ближневосточного конфликта из-за ряда противоречий.
Вэнс утверждает, что США достигли своих целей в Иране.
