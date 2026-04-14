В Белом доме рассказали о том, почему начали переговоры с Ираном.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе полагает, что цели военной операции против иранского руководства на Ближнем Востоке были достигнуты, поэтому теперь можно переходить к завершению этого вооруженного конфликта. С таким заявлением в эфире местного телеканала Fox News выступил вице-президент сраны Джей Ди Вэнс.

Я действительно считаю, что мы находимся в ситуации, когда наши цели достигнуты. Мы можем начать сворачивать это. Я бы предпочел завершить это успешными переговорами. Джей Ди Вэнс, вице-президент США

Трамп признал, что они с Вэнсом идейно разошлись в ситуации вокруг Ирана.

