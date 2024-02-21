Трамп признал, что они с Вэнсом идейно разошлись в ситуации вокруг Ирана

Глава США сообщил о том, что вице-президент США придерживается альтернативной точки зрения по Тегерану.

Американский президент-республиканец признался в том, что он и вице-президент страны Джей Ди Вэнс идейно разошлись в ситуации вокруг Ирана. Соответствующее заявление сделал лидер Белого дома, выступая перед СМИ на пресс-конференции в городе Дорале штата Флорида. Политический деятель из вашингтонской администрации отрицал факт того, что оказался разочарован позицией коллеги. Дональд Трамп заметил, что чиновники хорошо ладят друг с другом по данному вопросу.

Я бы сказал, что он в философском плане был настроен несколько иначе, чем я. Думаю, он с меньшим энтузиазмом смотрел на перспективы проведения. Но я считал, что мы должны были это сделать. Я не чувствовал, что у нас был выбор. Дональд Трамп, глава США

И Трамп, и Вэнс ранее публично выступали категорически против новых военных операций США на Ближнем Востоке, а также против активного использования военной силы за рубежом. Решение Белого дома начать военную кампанию в отношении Тегерана углубило раскол среди сторонников Дональда Трампа, в том числе в движении MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой").

