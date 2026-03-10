  1. Главная
Сегодня, 8:44
Трамп: США могут "по-дружески" установить контроль над Кубой

Глава США указали , в каком случае Гавану ждет смена режима.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе рассматривает различные варианты изменения статуса Кубы, включая установление контроля над территорией. Соответствующее заявление сделал лидер Белого дома, выступая перед СМИ на пресс-конференции в городе Дорале штата Флорида. Таким образом политический деятель отреагировал на вопрос журналиста о возможной сделке с властями из Гаваны. Глава США заметил, что критическое положение острова делает заключение соглашения с американцами неизбежным. В противном случае эту страну, по словам Дональда Трампа, будет ждать смена провластного режима.

Это может произойти по-дружески, а может и нет. Это не будет иметь значения, потому что они действительно на пределе. У них нет энергии, нет денег. Они находятся в глубочайшем гуманитарном кризисе, и мы не хотим этого видеть.

Дональд Трамп, глава США

Напомним, что еще 5 марта Дональд Трамп объяснил общественности, что Вашингтон намерен заняться выработкой дальнейшего курса действий в отношении Кубы после завершения военной операции на Ближнем Востоке. Ранее он неоднократно утверждал, что  правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением американцев.

Фото и видео: Белый дом 

Теги: дональд трамп, куба
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

