Трамп: США отменят часть санкций против нефтяной отрасли других стран

Глава США заметил, что ожидал большего роста стоимости топлива после ситуации с Ираном.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе отменит часть своего санкционного давления против нефтяной отрасли других стран и, возможно, не будет их восстанавливать. Соответствующее заявление сделал лидер Белого дома, выступая перед СМИ на пресс-конференции в городе Дорале штата Флорида. Политический деятель объяснил журналистам, что знал, что его действия в отношении Ирана приведут к росту цен на энергетические ресурсы в мире. По словам главы США, стоимость нефти оказалась меньше, чем он ожидал.

Мы отменяем часть связанных с нефтью санкций, чтобы снизить цены. Мы ввели санкции в отношении некоторых стран, мы собираемся снять эти санкции до тех пор, пока ситуация не выправится. Потом, может быть, нам не придется их возвращать. Дональд Трамп, глава США

Ранее специальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил общественности о том, что Москва и Вашингтон ведут обсуждения о возможном ослаблении санкций против нефти.

Трамп заявил, что операция против Ирана практически завершена.

