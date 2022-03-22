Украинский политик заметил, что США и Украина сильны, когда сотрудничают друг с другом.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Newsmax раскритиковал вице-президента США Джей Ди Вэнса за то, что политический деятель из Вашингтона выступает против продолжения предоставления украинским властям военной помощи со стороны Белого дома.

Я не согласен с вице-президентом. <…> Если он гордится тем, что не помогает нам, значит, он помогает русским. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что Джей Ди Вэнс 15 апреля в ходе официального мероприятии Turning Point USA, организованного на площадке Университета Джорджии подтвердил свою неизменную позицию относительно необходимости прекращения финансовой помощи для ВСУ. Американский чиновник заметил, что стране не следует спонсировать региональный конфликт между Москвой и Киевом. Он добавил, что одним из успехов администрации президента-республканца Дональда Трампа стало решение о прекращении закупок и поставок вооружения для Украины.

Зеленский сделал резкое заявление о Трампе и Донбассе.

