На Украине снова заявили, что не уйдут с Донбасса.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский усомнился в том, что американский президент-республиканец Дональд Трамп может быть гарантом мира на украинской территории и дополнительно высказался о перспективе вывода Вооруженных сил Украины из Донбасса. Слова политического деятеля привели читателям местные журналисты из издания "Страна.ua".

Например, США говорят - президент Трамп. Президент Трамп еще два с половиной года, а что мы будем делать потом? Они хотят, чтобы мы ушли из Луганской и Донецкой областей. Ну, безусловно, стратегически для нас это проигрыш, стратегически для Вооруженных Сил это проигрыш. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что 21 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил в ходе оперативного брифинга о том, что российская армия ведет наступления по всем направлениям специальной военной операции. В марте - апреле текущего года наши бойцы освободили из-под контроля ВСУ 34 населенных пункта и полностью завершили освобождение ЛНР.

