Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский не смог переломить национальный угар на Украине из-за своей неопытности в политике, поэтому местные националисты взяли над ним верх и управляют многими процессами. Соответствующий комментарий иностранный политик из соседнего с Россией государства сделал в интервью журналистам телеканала RT.
Но он ее не изменил... Тот национальный угар, национализм, которому был подвержен украинский народ, он ее, эту политику, не переломил. И националисты взяли верх. А он с этим не справился.
Александр Лукашенко, глава Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко также в ходе общения со СМИ призвалукраинского коллегу взвешивать ситуацию, потому что если власти с Банковой улицы не остановятся, то просто потеряют страну.
