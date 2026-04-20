Президент Белоруссии заметил, что народ Украины сам выбрал себе президента, а теперь справляется с последствиями.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский не смог переломить национальный угар на Украине из-за своей неопытности в политике, поэтому местные националисты взяли над ним верх и управляют многими процессами. Соответствующий комментарий иностранный политик из соседнего с Россией государства сделал в интервью журналистам телеканала RT.

Но он ее не изменил... Тот национальный угар, национализм, которому был подвержен украинский народ, он ее, эту политику, не переломил. И националисты взяли верх. А он с этим не справился. Александр Лукашенко, глава Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также в ходе общения со СМИ призвалукраинского коллегу взвешивать ситуацию, потому что если власти с Банковой улицы не остановятся, то просто потеряют страну.

