Пентагон хочет обойти обязательства перед законодателями из Конгресса США.

Пентагон в настоящее время рассматривает возможность в случае прекращения перемирия на Ближнем Востоке дать военной операции против Ирана название "Кувалда" (Operation Sledgehammer) и заменить ей начатую 28 февраля текущего года операцию "Эпическая ярость". Соответствующее заявление своим зрителям сделали западные журналисты с американского телеканала NBC News. Авторы материала сослались на собственные источники информации. В публикации говорится о том, что подобные обсуждения говорят общественности о том, что вашингтонские представители серьезно задумываются о возобновлении боевых действий в регионе. С точки зрения чиновников из Белого дома, новое название "сбросит" отсчет Конгрессом США 60 дней, после которых президенту страны потребуется одобрение законодателей для продолжения военных действий с Ираном.

Напомним, что израильско-американская война с иранским руководством началась 28 февраля 2026 года. А 7 апреля лидер Белого дома публично объявил о двухнедельном обоюдном режиме прекращении огня с исламской республикой. По данным от властей из Тегерана, за 40 дней вооруженных действий в результате американо-израильских ракетных ударов погибли 3 375 местных жителей. Также уточняется, что 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели друг с другом переговоры в Исламабаде. Однако сторонам конфликта не удалось добиться соглашения по долгосрочному урегулированию кризисной ситуации на Ближнем Востоке в виду ряда существующих противоречий. Уже 21 апреля президент-республиканец из США Дональд Трамп объявил мировой общественности о своем намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Иранское государственное телевидение уведомило аудиторию о том, что Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня, поэтому будет поступать в соответствии со своими национальными интересами.

