На Центральной улице в Петербурге загорелся двухэтажный дом

В Красногвардейском районе Петербурга ликвидирован пожар в частном доме. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу, возгорание произошло в двухэтажном здании на Центральной улице. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.
К ликвидации последствий были привлечены три единицы техники и 15 сотрудников МЧС.
Благодаря их оперативным действиям огонь удалось полностью потушить к 13:20. В результате происшествия никто не пострадал.
