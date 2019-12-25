На Центральной улице в Петербурге загорелся двухэтажный дом
Сегодня, 13:59
В Красногвардейском районе Петербурга ликвидирован пожар в частном доме. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу, возгорание произошло в двухэтажном здании на Центральной улице. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

К ликвидации последствий были привлечены три единицы техники и 15 сотрудников МЧС. 

Благодаря их оперативным действиям огонь удалось полностью потушить к 13:20. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее мы сообщили о том, что в Сланцевском районе пожарные спасли собаку из горящей квартиры.

Фото: Piter.TV

