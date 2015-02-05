В Сланцевском районе пожарные спасли собаку из горящей квартиры

В результате происшествия никто не пострадал.

В деревне Загривье Сланцевского района Ленинградской области произошёл пожар в многоквартирном доме. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 28 апреля в 11:28.

На место происшествия оперативно выехали огнеборцы 145-й пожарной части. По прибытии выяснилось, что очаг возгорания находился на кухне двухкомнатной квартиры на первом этаже двухэтажного кирпичного дома. Площадь пожара составила 1,5 квадратных метра.

В тушении принимали участие специалисты звена газодымозащитной службы. Благодаря их слаженным и оперативным действиям открытое горение удалось полностью ликвидировать уже в 11:52, не допустив распространения огня на другие помещения.

В результате происшествия никто не пострадал. Спасая имущество, пожарные вынесли из задымлённой квартиры собаку.

Фото:Пресс-служба Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области