Капремонт газоснабжения стартовал в доме Лихачева

В доходном доме Лихачева на пересечении набережной Фонтанки и Фонарного переулка стартовал капитальный ремонт системы газоснабжения. Об этом пишет 25 мая телеканал "Санкт-Петербург".
Сначала специалисты газовой службы отключат здание от голубого топлива, далее подрядчики Фонда капремонта демонтируют отслуживший газопровод. Коммуникации используются самые современные.
Гибкая подводка тоже новая. Если сравнивать с той, что была, это все была резина. От нас гарантия идет 5 лет, а газопровод служит 30 лет внутренний.
Алексей Косинов, руководитель проекта генерального подрядчика
Ранее мы рассказывали о том, что за 2026 год в Петербурге проведут капремонт газоснабжения в 163 домах. Это значительно больше, чем в прошлом году, когда работы были запланированы лишь в 21 доме.
