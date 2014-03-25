Капремонт газоснабжения стартовал в доме Лихачева

В доходном доме Лихачева на пересечении набережной Фонтанки и Фонарного переулка стартовал капитальный ремонт системы газоснабжения. Об этом пишет 25 мая телеканал "Санкт-Петербург".

Сначала специалисты газовой службы отключат здание от голубого топлива, далее подрядчики Фонда капремонта демонтируют отслуживший газопровод. Коммуникации используются самые современные.

Гибкая подводка тоже новая. Если сравнивать с той, что была, это все была резина. От нас гарантия идет 5 лет, а газопровод служит 30 лет внутренний. Алексей Косинов, руководитель проекта генерального подрядчика

Ранее мы рассказывали о том, что за 2026 год в Петербурге проведут капремонт газоснабжения в 163 домах. Это значительно больше, чем в прошлом году, когда работы были запланированы лишь в 21 доме.

