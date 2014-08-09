За 2026 год в Петербурге проведут капремонт газоснабжения в 163 домах

В 2026 году масштабный капитальный ремонт систем газоснабжения охватит 163 многоквартирных дома в Петербурге. Это значительно больше, чем в 2025 году, когда работы были запланированы лишь в 21 доме — рост составит почти 8 раз. Как сообщили в Жилищном комитете, финансирование программы также резко возрастет: с 22,66 млн рублей в 2024 году до 711,9 млн рублей в 2026-м.

Глава ведомства Денис Удод подчеркнул, что замена устаревших труб является ключевым фактором безопасности, так как позволяет предотвратить утечки газа и возможные аварии. В рамках капитального ремонта специалисты полностью обновляют общедомовые сети: меняют стояки и трубы до входа в квартиры, а также переносят газопроводы с подвалов и подъездов на фасады зданий.

При этом жителям напомнили, что во время капремонта не производится замена газовых плит и водонагревателей внутри квартир. Эти приборы считаются личным имуществом собственников, и их ремонт или замена не входят в программу. Обновлению подлежат только общие газовые сети дома.

