Россиянам посоветовали менять газовую плиту каждые 10-12 лет. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве напомнили, что газовые плиты имеют свой срок службы. Когда этот срок подходит к концу, рекомендуется заменить оборудование на новое. Также в министерстве добавили, что плиту необходимо менять в том числе при критических неисправностях и отсутствии системы "газ-контроль".

Замена газовой плиты не выглядит сложным процессом, если знать порядок действий. При этом в пресс-службе ведомства отметили, что установка оборудования требует участия специалистов, а самостоятельное подключение плиты запрещено из-за рисков для безопасности.

