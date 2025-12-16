Закон о бесплатном обучении рабочим специальностям девятиклассников без ОГЭ принят в Петербурге

Обучение будет проходить по программам профессиональной подготовки, а все расходы возьмёт на себя региональный бюджет.

Законодательное собрание Петербурга одобрило инициативу, направленную на поддержку школьников, не сумевших сдать Основной государственный экзамен (ОГЭ). Принятый закон позволяет таким ученикам освоить рабочую профессию за счёт государства.

Обучение будет проходить по программам профессиональной подготовки, а все расходы возьмёт на себя региональный бюджет. Теперь правительство города официально наделено полномочиями организовывать этот процесс. Об этом сообщила пресс-служба городского парламента.

Ключевой особенностью новой программы является её ориентация на потребности города. Учащиеся смогут выбрать востребованную в настоящее время специальность из списка профессий, необходимых для развития экономики и инфраструктуры Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге могут отменить транспортный налог для электромобилей.

Фото: Piter.TV